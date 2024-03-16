Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik\'te çınar fidesi dikti

Çekmeköy-Samandıra Metro Hattı Açışında Konuşan İmamoğlu'ndan İktidara: "Hükümet, İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi Sizdeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6,5 kilometrelik Çekmeköy- Samandıra metro hattını, CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı bir törenle açtı. “2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz” sorusunu yönelten İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz; bir tanesine bir gün bile ‘stop’ demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, ‘Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.’ Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz 10 metronun hepsini” dedi.