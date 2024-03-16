Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te çınar fidesi dikti - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te çınar fidesi dikti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik\'te çınar fidesi dikti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik ziyaretleri kapsamında çınar fidesi dikti ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

16.03.2024 19:22  Güncelleme: 19:26
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te çınar fidesi dikti

BİLECİK - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesi toprakla buluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesi Bakan Şimşek, valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesi toprakla buluşturarak, can suyunu verdi. Ardından valilik 'Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Şimşek, Vali Aygöl'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Buradan AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i burada Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, ilçe ve belediye başkanları ile partililer karşıladı.

Şimşek son olarak Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 'Ekonomi Buluşması' programıyla iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te çınar fidesi dikti - Son Dakika

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