Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Şimşek'in ana konuşmacılardan biri olması ve küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Toplantının gündeminde küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü, vergi politikalarında uluslararası işbirliği gibi konular yer alıyor.

23.07.2024 10:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile söz konusu toplantıya katılmak üzere yarın Rio de Janeiro'ya gidecek. 25-26 Temmuz'da düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması ve burada küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İki gün sürecek G20 toplantısının gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü ve finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çok taraflı kalkınma bankalarında reform ve küresel borçluluk gibi konular yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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