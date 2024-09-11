Sermaye Piyasaları için Reform Adımları

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Girişimcilik ekosistemini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda girişim ekosistemini destekleyeceklerini belirterek "Sermaye piyasalarını derinleştirerek yatırımlara uzun vadeli finansman imkanı sağlamak reform önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı.
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