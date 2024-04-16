Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programı güçlendireceklerini açıkladı

Tesla, Yeni Ev Enerji Depolama Sistemi Powerwall 3'ü Tanıtacak

Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.