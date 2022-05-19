Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü

19.05.2022 14:16
Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile İstanbul’da bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin “Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık” bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin "Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık" bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Beşiktaş'daki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelen bu yıl Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya gelmekten ve kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Turizm başta olmak üzere, ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık."

Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü
Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü
Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü
Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü
Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü
Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile İstanbul'da Görüştü - Son Dakika


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