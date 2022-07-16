Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantıları 'Uluslararası Vergi' oturumuyla bugün tamamlandı. Son oturumda, vergi konusunda küresel iş birliğinin önemine değinerek vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı finansal akışlarla mücadeleye yönelik artan küresel ve bölgesel çabaları önemsediğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'nin de katıldığı Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı "Uluslararası Vergi" oturumuyla tamamlandı.

Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı sona erdi - Son Dakika

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