DHIK Başkanı Adrian ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkemiz yatırım ortamına dair faaliyetlerimizi aktarıp küresel ekonomik görünüm üstüne görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian ile görüştü.

Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Adrian ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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