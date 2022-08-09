Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

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