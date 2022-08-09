Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Son Dakika
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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

09.08.2022 15:11
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.

Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Son Dakika
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