Bakan Nebati: Borsa İstanbul'da 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti - Son Dakika
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Bakan Nebati: Borsa İstanbul'da 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti

19.08.2022 15:31
Bakan Nebati: Borsa İstanbul'da 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti. Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" ifadelerini kullandı.Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile yürütülen politikaların çok yönlü ve hedef odaklı olduğuna işaret ederek, "Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.


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Bakan Nebati: 'Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu. Bakan Nebati: 'Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor.
Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Borsa İstanbul'da 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Borsa İstanbul'da 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti - Son Dakika
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