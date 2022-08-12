Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "ÖTV" yanıtı Açıklaması - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "ÖTV" yanıtı Açıklaması

12.08.2022 22:01
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "ÖTV" yanıtı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seçim sonrası otomobilde ÖTV indirimi" yapacaklarına ilişkin vaadine yönelik, "Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seçim sonrası otomobilde ÖTV indirimi" yapacaklarına ilişkin vaadine yönelik, "Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabı üzerinden, Kılıçdaroğlu'nun "seçim sonrası otomobilde ÖTV indirimi yapacağız" vaadini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretinde bulunduğunu ve bunu üzüntüyle karşıladığını belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm. Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak 'tam ÖTV'yi artıracaktık ki Kılıçdaroğlu konuştu' şeklinde bir söz söyledim. Ben şimdi size durumu anlatayım; 'vergi politikaları' belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız."

Nebati, Kılıçdaroğlu'nun, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarının, yıkıcı muhalefet yapmasının dışında Türkiye'ye bir faydası bulunmadığını ifade etti.

Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı bulunmadığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur. Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik. Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin."

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı Kılıçdaroğlu: 'Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş. Kılıçdaroğlu: 'Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş.
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tragger, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'ÖTV' yanıtı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "ÖTV" yanıtı Açıklaması - Son Dakika
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