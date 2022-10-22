Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz - Son Dakika
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Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz

22.10.2022 11:36
Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların, 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasındaki ödemelerle destekleneceğini duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların, 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasındaki ödemelerle destekleneceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek. Kadın gemi sahiplerine ve ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Nureddin Nebati, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz - Son Dakika

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