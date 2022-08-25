Bakan Nebati: "Dar gelirli vatandaşlarımızın yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfiye ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, icraatlarıyla dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Varlık şirketlerine borçlarınızı ödemeyin" çağrısına yönelik, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız. Öte yandan, bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "altı boş vaatlerle yaptığı araba almayın" çağrısına, makroekonomik dengeleri sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığı fütursuz saldırı ve çarpıtmalarına bir yenisini daha eklediğini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz. Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi televizyon ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz. Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

Bizler, gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz."