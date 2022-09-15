Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına "Türkiye Ekonomi Modeli" yanıtı - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına "Türkiye Ekonomi Modeli" yanıtı

15.09.2022 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." yanıtını verdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.

Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Financial Times, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına 'Türkiye Ekonomi Modeli' yanıtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına "Türkiye Ekonomi Modeli" yanıtı - Son Dakika
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