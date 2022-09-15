Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati'den Financial Times'ın iddialarına 'Türkiye Ekonomi Modeli' yanıtı - Son Dakika

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