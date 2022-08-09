Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den IMF iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den IMF iddialarına yanıt

09.08.2022 16:38
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den IMF iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Nebati, "Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır" dedi.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl, ABD'ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya'ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı tamamlandı Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı tamamlandı Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Abdülhamid Han'ı İlk Görev Yerine Uğurladı: 'Bizimle Birlikte Yol Yürüyen Kazanır, Bize Karşı Yol Yürüyen İse Kaybeder' Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Abdülhamid Han'ı İlk Görev Yerine Uğurladı: 'Bizimle Birlikte Yol Yürüyen Kazanır, Bize Karşı Yol Yürüyen İse Kaybeder'
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den IMF iddialarına yanıt - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
16:13 Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den IMF iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş