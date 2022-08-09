Bakan Nebati: "Türkiye'nin IMF'den Borç Aldığına İlişkin Açıklamalar Gerçek Dışıdır. Bu İmkân, Tüm Üye Ülkelerin Kullanımına Açılmış Bir Kaynaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin açıklamaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır" dedi.

Bakanı Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı yolundaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Nebati'nin, Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Prof. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl; ABD'ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya'ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021'de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum. https://www.hmb.gov.tr/duyuru/basin-duyurusu."