Nureddin Nebati, yabancı bakana verdiği 'enflasyon' cevabını açıkladı: Siz yüzde 10'la sokağa çıkamıyorsunuz - Son Dakika
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Nureddin Nebati, yabancı bakana verdiği 'enflasyon' cevabını açıkladı: Siz yüzde 10'la sokağa çıkamıyorsunuz

04.08.2022 09:54

Canlı yayında yabancı bir bakanla aralarında geçen enflasyon diyaloğunu açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "O bakan, 'Sizin ülkede enflasyon çok yüksek' dedi. Doğru, ama bakın ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam katıldığı bir canlı yayında ekonomiye ve gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

YABANCI BAKAN İLE MUHABBETİNİ AKTARDI

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine değinen Bakan Nebati, daha sonra yabancı bir bakanla yaşadığı enflasyon diyaloğunu anlattı. Nebati, "Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. 'Sizin ülkede enflasyon çok yüksek' dedi, ben de 'Doğru' dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın dedim, 'Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz'" ifadelerini kullandı.

"ARALIKTA ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK"

Enflasyonda düşüş içinse yıl sonunu işaret eden Bakan, "Şu an 31 milyona yakın insan istihdam ediliyor. 30 milyonun altına düşsün diyorlar. Türkiye yüzde 14'lük manşet faize ulaşması için 2 yıl kaybediyor. Türkiye böyle karar alsa küçülmeye başlar. Dediğim yolu seçtik. Büyümeden taviz vermiyoruz. Büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele vakit alır. Emtia fiyatları dünyada zirveye geldi. Gıda fiyatlarında tahıl koridoru açılmasıyla gevşeme oldu. Emtia fiyatları gevşemeye başladı. En önemli sorunumuz petrol. Gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında, petrolde sakinleşme var. Enflasyondan rahatsızlık duyan toplumsal beklenti oluştu. Bu durumların dengelenmesi enflasyon baskısını azaltacak. Attığımız adımlarla enflasyonun engellenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Aralık ayında enflasyon düşüş eğilimine girecek." dedi.

YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: DOGRU BIZDE ENFLASYON YUZDE 300 OLDU AMA YUZSUZ OLDUKLARI ICIN SOKAGA CIKIYORLAR.BASKASI OLSA ISTIFA EDER GOREVI BIRAKIR HALKTAN OZUR DILERDI Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek Türkiye'de İş Dünyası'nın 10'uncu sayısı tanıtıldı Türkiye'de İş Dünyası'nın 10'uncu sayısı tanıtıldı

Nureddin Nebati, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nureddin Nebati, yabancı bakana verdiği 'enflasyon' cevabını açıkladı: Siz yüzde 10'la sokağa çıkamıyorsunuz - Son Dakika


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