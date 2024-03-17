Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyona bağlı olarak yeni vergilerin getirilmeyeceğini, KDV ve kurumlar, gelir vergilerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğini söyledi. Şimşek, enflasyonun 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacağını bildirdi.

17.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun yüksek seyrinden ötürü sık sık ortaya atılan "Yeni vergiler gelecek" iddialarına karşı böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtti. Şimşek, enflasyonun düşmesiyle ilgili de net tarih vererek 3 Temmuz'u işaret etti.

"İSTİSNALARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Bakan Şimşek'in Kanal 7'de katıldığı canlı yayındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Orta Vadeli Program nedir? Öncelikle onu açıklayalım; bu program üç yıllık bir program. Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. Orta Vadeli Programın üç temeli vardır. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek.

Orta Vadeli Program'da şunu bir şekilde ortaya koymuşuz demişiz ki; istisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Çok net çizmişiz. Hiçbir ülke siyasi sahiplenme olmadan başarıya ulaşamaz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu program hazırlandı.

"YÜKSEK ENFLASYON SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bu program eylülde açıklandı. 3 temel bileşeni var. 1. Bileşen dezenflasyon yani fiyat istikrarı. Şu an yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıyayız. Dünyada da yüksek ama bizde dalga boy yüksek. İlk olarak tek haneye düşürmeye yönelik bir program. Bunun için sıkı bir para politikası var.

Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Merkez Bankası enflasyonu çapalayacak çerçevede parasal sıkılaşmaya gitti. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

Bütçede deprem hariç muazzam bir disiplin sağlandı. Gelirler politikası da bundan sonra beklenen enflasyona göre şekillendirilecek.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA"

Biz bunu programı açıklarlarken söyledik. Enflasyondaki düşüş 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak. Enflasyona mayıs ayı dahi yükselmeye devam edecek. Çünkü şubat ayı enflasyonunu hedef alalım. Yüzde 67. Bu şubat 2023 ve 2024 arası enflasyon. Yani son 12 ayın enflasyonu.

Birincisi geçen sene bu ülkede asrın felaketi yaşandı. İnşaat girdilerinde çok büyük bir artış oldu. Aynı sektörde İşçilik maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. İnsanlar büyük şehirlere göç etti ve kira fiyatları yükseldi. Bunlar bir kerelik bir şey ama geçen sene temmuz ağustos eylül aylarında yaşandı. Bu önümüzdeki temmuz ağustosta yaşanmayacak.

"ENFLASYONİST YENİ VERGİ OLMAYACAK"

Geçen sene bir seçim vardı. Gelirler politikası oldukça cömert belirlendi. Bunun da etkisi var. Önümüzde 4 yıl seçim olmayan bir dönem var. Biz burada sadece para politikası üzerinden değil. Enflasyonu kalıcı olarak bir şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirliler.

Geçen sene deprem nedeniyle çok büyük bir açıkla karşı karşıyaydık. Dışardan borçlanmak yerine açığı azaltmaya gittik. Bundan dolayı vergi artışlarına gittik. Bunlar doğrudan doğruya enflasyon. 2024'te bunlar olmayacak. Bunlar da tek seferlik etkiler.

Enflasyonist yeni vergi olmayacak. OVP'de çok net bir şekilde vergiler için çerçeve çizdik. Biz KDV genel oranını artırmayacağız, yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. Çok netiz bu konuda. Ancak istisna muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız.

"ENFLASYON 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.

Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız."

Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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