Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.' - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı. Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2024 yılı teknik destek programı Ocak-Şubat sonuçlarını açıkladı. Değerlendirme sonucunda, toplam 13 proje başarılı bulundu ve başvuru sahipleri sözleşme imzalamak için KUDAKA'ya başvurmalıdır.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. ANTGİAD'ın yeni yönetimi olarak geliştirdikleri onlarca projenin odak noktasının 'kent ekonomisine katkı' olduğunu belirten Ercan Yavaş, '3 yıl içinde onlarca projeyi tamamlayacağız' dedi.
MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Denizli'ye, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, seçimsiz geçecek 4 yılda ana odağın ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğunu belirtti. Boyacı, Orta Vadeli planda yer alan yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı.
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