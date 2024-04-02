Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde eden ve beyanname vermeyen ev sahipleri adına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, ev sahiplerinin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.
Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:
"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira geliri elde edenlere beyanname hatırlatması yaptı - Son Dakika
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu, IPARD 3 bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda, TKDK'ya yapılacak başvuruların önemi vurgulandı ve Tarım, Trakya'da gelişmiş ve verimli topraklara sahip olduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü ise projelerin üretimini beklediklerini ifade etti.
Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.
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