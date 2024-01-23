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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KİT reformunun ilk aşamasını tamamladıklarını açıkladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KİT reformunun ilk aşamasını tamamladıklarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladıklarını ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunduklarını bildirdi. Şimşek, KİT'lerin GSYH'nin yüzde 7,4'ünü, kamu yatırımlarının ise yüzde 24'ünü oluşturduğunu ve bu nedenle KİT reformunun önemli olduğunu vurguladı. Reformun iki kısımdan oluştuğunu belirten Şimşek, KİT'lerin yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğini ve satın alma usullerinin yeniden düzenleneceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KİT reformunun ilk aşamasını tamamladıklarını açıkladı
23.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:45
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerini ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunduklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, KİT reformuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Merkezi yönetimin kontrolü altında 19 KİT bulunduğunu ifade eden Şimşek, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) son açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşunun içerisinde 8 KİT'in yer aldığını belirtti.

KİT'lerin GSYH'nin yüzde 7,4'ünü, kamu yatırımlarının ise yüzde 24'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, kamu istihdamının ise yüzde 2'sinin KİT'lerden geldiğini dile getirdi.

Şimşek, enerji, ulaştırma ve tarım gibi kritik sektörlerde ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan KİT'lerin kamu mali yönetimi reformlarının odağında olduğuna işaret etti. 2024'te merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferlerin yüzde 6,2'sini oluşturan KİT'lerde reform yapmanın önemini vurgulayan Şimşek, çalışmayı Orta Vadeli Program'a (OVP) dahil ettiklerini bildirdi.

Mevcut düzenlemenin ticari esasları tam olarak karşılamadığını, bu nedenle yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şimşek, reformun iki kısımdan oluştuğunu belirtti. Şimşek, "KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çalışmalarımızı sunduk." dedi.

Mali disiplin konusundaki duruşumuz net

KİT'lerin yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğine işaret eden Şimşek, satın alma usullerinin kurumsal yönetim ilkeleri, verimlilik ve karlılık ekseninde yeniden düzenleneceğine de dikkati çekti.

Şimşek, çalışmayı KİT'lerin uluslararası alanda kabul görmüş şeffaflık standartlarına uyması ve hesap verebilirliklerini güçlendirmek için yaptıklarını ifade ederek, "Bu reformla birlikte, kamu iktisadi teşebbüslerimizi dünya uygulamalarına yaklaştıracağız." diye konuştu.

Böylece KİT yönetişimini uluslararası normlara uygun hale getireceklerini anlatan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Reform çalışmalarımız tasarruf tedbirimizle uyumlu. Harcamalarımızı verimli bir şekilde yönetiyoruz. Etkin kullanılan kamu kaynaklarıyla mali disiplinimiz güçleniyor. Mali disiplin konusundaki duruşumuz net. Para ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştiriyoruz. Attığımız adımlar ve aldığımız kararlar göstergelere de yansıyor. Göstergelerde kalıcı bozulmalara geçit vermemek için gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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