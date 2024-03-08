Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TOBB Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hisarcıklıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önceliğimiz üretim, istihdam, yatırım ve ihracat. Beklentimiz el birliği, akıl birliği ile sektörlerde, illerde yaşanan sıkıntıların çözülmesi. Birliğimizin ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, bakan yardımcılarımız ve bakanlık bürokratlarının katılımıyla 'Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Reel sektörün sıkıntılarını, talep ve önerilerini aktardık. Sayın Bakan uygulanan programın hedeflerini ve yol haritasını anlattı. Faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün ve illerin sesine daha fazla kulak verilmesini bekliyoruz."