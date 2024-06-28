Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkması için toplantıya katıldı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' şeklinde paylaşım yaptı.

Singapur'a giderek Türkiye'nin gri listeden çıkartılması için yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojili paylaşımında 'Başardık' dedi. Şimşek, tek kelimelik mesajında başka detay vermedi.

Mali Eylem Görev Grubu (FATF), bugün Singapur'da yapılacak genel kurul toplantısında Türkiye'nin "gri listeden" çıkarılmasına ilişkin kararını açıklayacak. Açıklamanın TSİ 12.00'da gerçekleşmesi bekleniyor. - ANKARA