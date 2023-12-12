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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracı yapılan kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti
12.12.2023 - 17:39,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 10 milyar lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti - Son Dakika
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