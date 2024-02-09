Hazine ve Maliye Bakanlığı 2034 vadeli tahvil ihracında 3 milyar dolar elde etti

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'e 8 Şubat'ta yetki verildi.
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhraç tutarı, Bakanlık hesaplarına 15 Şubat'ta girecek.
Duyuruya göre, 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getiri oranı yüzde 7,875 oldu.
İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
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