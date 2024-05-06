Hazine ve Maliye Bakanlığı 36 milyar 427,9 milyon lira borçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 36 milyar 427,9 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 36 milyar 427,9 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ve tahvil ihaleleriyle 36 milyar 427,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede, 11 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İkinci ihalede ise 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Toplamda 36 milyar 427,9 milyon lira borçlanıldı.

06.05.2024 15:31
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ve tahvil ihaleleriyle 36 milyar 427,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 49,69, bileşik faiz yüzde 50,52 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 417 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 469 milyon lira, net satış 1 milyar 692,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 248,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 2 yıl (651 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 40,91, bileşik faiz yüzde 45,09 oldu.

Nominal teklifin 38 milyar 342,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 88 milyon lira, net satış 15 milyar 505,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 20 milyar 682,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 36 milyar 427,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 36 milyar 427,9 milyon lira borçlandı - Son Dakika

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