Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara, İzmir ve Kırklareli'deki bazı taşınmazları özelleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara, İzmir ve Kırklareli'deki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İzmir ve Kırklareli'deki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu. Ankara Çankaya ilçesindeki 2 taşınmaz ile İzmir'in Urla ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmazlar için teklifler alınacak. İhaleler, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırma ile sonuçlandırılacak.

26.07.2024 10:55
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Ankara, İzmir ve Kırklareli'deki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Çankaya ilçesindeki 2 taşınmazla, İzmir'in Urla ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmazların satışı yapılacak.

Ankara'da yer alan taşınmazlar için 14 Ağustos'a kadar, İzmir ve Kırklareli'ndeki taşınmazlar için de 15 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.

Taşınmaz ihaleleri için 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat bedelleri de 1 milyon 500 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara, İzmir ve Kırklareli'deki bazı taşınmazları özelleştirecek - Son Dakika

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