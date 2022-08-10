Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı - Son Dakika
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Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı

10.08.2022 16:37
Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1 milyar 578 milyon 149 bin dolar borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1 milyar 578 milyon 149 bin dolar borçlanmaya gitti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 12 Ağustos valörlü, 9 Ağustos 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 2,76 kupon ödemeli dolar cinsi DİBS ihraç edildi.

Söz konusu senede 3 milyar 28 milyon 149 bin dolar teklif gelirken, bunun 1 milyar 578 milyon 149 bin dolarlık kısmı karşılandı.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı - Son Dakika
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