Hazine ve Maliye Bakanlığı: Büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizden - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizden

31.05.2022 11:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizden

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamına ilişkin, "Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir" açıklaması yapıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamına ilişkin, "Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyürken mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 olduğu bildirildi. 2021 başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonunun, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiği bildirilen açıklamada, "İç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken net dış talep, büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. 2022 yılının ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları, yıllık bazda yüzde 10,5 oranında artmış ve 10 çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi, önümüzdeki dönem üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. İç ve dış talebin dengeli katkı verdiği büyüme kompozisyonunun 2022 yılının kalan döneminde de devam etmesi, sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik dengeler açısından oldukça önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarının, ihracatın kuvvetli seyredeceğine işaret ettiği kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı, ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir. Turizmde ilk çeyrekteki olumlu görünümün yılın kalan döneminde de devam edeceği, bu durumun büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir. Öte yandan enerji başta olmak üzere emtia fiyatların Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan ilave aksamaların ticaret ortaklarımızın büyümesi üzerine etkisi ve gelişmiş ülke para politikaları 2022 yılı için başlıca risk kaynaklarıdır. Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ülkemizin üretim potansiyelini artırmak için ekonomimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizden - Son Dakika


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