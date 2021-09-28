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Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci Kamu Maliyesi Raporu'nu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci Kamu Maliyesi Raporu'nu açıkladı Açıklaması

28.09.2021 11:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci Kamu Maliyesi Raporu'nu açıkladı Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Maliyesi Raporu'na göre, dış talebin büyümeyi önemli ölçüde desteklemesi beklenen bu yıl, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi ve yıl genelinde yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Maliyesi Raporu'na göre, dış talebin büyümeyi önemli ölçüde desteklemesi beklenen bu yıl, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi ve yıl genelinde yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bakanlığın yılın ikinci çeyreğine ilişkin "Kamu Maliyesi Raporu"nda, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daralan küresel ekonominin, 2021 yılında yüzde 6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Bu yıl güçlenen ekonomik aktivitenin, artan emtia fiyatları, salgına bağlı olağandışı gelişmeler ve geçici arz-talep uyumsuzluklarının etkisiyle küresel enflasyonun artış gösterdiğine işaret edilen raporda, salgın döneminde ekonomik aktivitedeki zayıflama ve artan kamu harcamaları nedeniyle küresel bütçe açığı ve kamu borç stokunda artış yaşandığı bildirildi.

Ekonomik aktivitedeki güçlenme ve hızlanan aşılamaya rağmen salgının yeni varyantlarına ilişkin endişelerin varlığının küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olduğu belirtilerek, salgının etkisiyle geçen yılın ikinci çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisinin son 4 çeyrektir pozitif büyüme kaydettiği anımsatıldı.

Güçlü yatırımlar, özel tüketim ve dış talebin desteğiyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin yıllık yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleştiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü iç ve dış talebin katkısının yanı sıra düşük bazın etkisiyle ekonomik büyüme yıllık yüzde 21,7 artış göstermiştir. Öncü göstergeler ekonomide büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Dış talebin büyümeyi önemli ölçüde desteklemesi beklenen 2021 yılında, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi ve büyümenin yıl genelinde yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında istihdam kayıpları yaşanırken 2021 yılında ekonomik aktivitedeki canlanmayla beraber iş gücü piyasası olumlu bir görünüm sergilemektedir. Gıda ve temel mal fiyatlarındaki artışların yanı sıra başta petrol olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyir 2021 yılında enflasyonist baskıları artırmıştır."

"Cari harcamalardaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"

Kamu maliyesi politikalarında mali disiplinin kararlılıkla devam ettiği, bütçe açığını azaltacak tedbirler uygulandığı belirtilen raporda, "Bu kapsamda 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e güncellenmiştir. 2021 yılının ilk yarısında merkezi yönetim bütçesi, istihdam ve üretim başta olmak üzere reel ekonomiyi ve mükellefleri desteklemek amacıyla vergilere ilişkin alınan salgın tedbirlerine ve salgınla mücadele kapsamında yapılan harcamalara rağmen yıl sonu tahmini ile uyumlu olacak şekilde güçlü bir performans göstermiştir. Ekonomideki normalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde devam etmesi sonucunda vergi gelirlerinin bütçe gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ekonomi Reform Programı'nın hayata geçirilmesi, uygulanan ve uygulanacak tedbirler ile özellikle cari harcamalardaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen raporda, gelecek dönemde salgının öngörülenin aksine etkisini sürdürmesi halinde ise ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik desteklerin devam edeceği bildirildi.

İstihdam, Maliye, Borç, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci Kamu Maliyesi Raporu'nu açıkladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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