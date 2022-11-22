Bakanlıktan ikinci el piyasasına sıkı denetim! Yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişiye büyük cezalar kapıda - Son Dakika
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Bakanlıktan ikinci el piyasasına sıkı denetim! Yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişiye büyük cezalar kapıda

22.11.2022 19:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişi tespit edildi. İkinci el alım satımı için getirilen kurula uymayanlara tebligatlar yollanırken, büyük cezalar da kapıda.

İkinci el araç alım satımında yetki belgesi olmayanlar için bir yıl içinde en fazla 3 araç satabilme şartı getirilmişti. Düzenleme sonrası ikinci el araç piyasası yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı, yönetmeliği yayımladı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi incelemesine başladı. 1 takvim yılı içerisinde, vekalet ile satış yapanlar da dahil, 3'ten fazla araç satanlar incelendi. 100 bin kişinin kurala uymadığı ortaya çıktı.

"İŞLEMLER BAŞLADI"

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu kişilerin tespiti için trafik tescil bürolarından, noterlerden bilgi alındığının altını çizerek, "Bunun bankacılık sisteminden temin ettiği bilgi ve belgelerle de destekledi. Bu 100 bin kişi haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına oradan da Vergi Dairesi Başkanlığına gönderdi." dedi.

CEZALAR YOLDA

TRT Haber'in aktardığına göre, 4'üncü araç satışı yaptıkları tarihten itibaren, vergi mükellefiyet kaydı açtırmayanlar listede. 3'ten fazla 2. el araç satışı yapılması 2. el motorlu araç ticareti olarak kabul ediliyor. Bu şekilde satış yapan kişilere cezai yaptırım için harekete geçildi. İlk tebligatlar gönderilmeye başlandı.

İZAHATI YETERLİ OLMAYANA YASAL İŞLEM

Mali Müşavir Tolu, söz konusu kişilerin her araçtan ne kadar kar ettiklerine dair bilgilerin maliyenin elinde bulunduğunu, mükelleflerin komisyonlarda bu durumla ilgili açıklama yapacağını söyledi. İzahatı yeterli görülmeyenler hakkında yasal işlem yapılacak. Geçmişe dönük vergi mükellefiyeti belirlenecek.

"YÜZDE 15'TEN YÜZDE 40'A KADAR ÇIKAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ VAR"

Mali Müşavir Tolu , "Elde ettikleri karların tutarına göre yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar çıkan gelir vergisi tarifesi var. O oranda bir gelir vergisi tarhiyatı yapılacak. Gelir vergisi ve KDV tutarının toplamı üzerinden bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek. Ayrıca bunlar mükellefiyet kaydı açtırmadıkları ve belge düzenlemedikleri için her bir belgeye yazmaları gereken tutarın yüzde 10'u tutarında özel hususluk cezası kesilecek" bilgisini paylaştı.

Uygulamayla ikinci el otomobil satışında tüketici mağduriyetleri azalacak, vergi kayıplarının önüne geçilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan ikinci el piyasasına sıkı denetim! Yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişiye büyük cezalar kapıda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlıktan ikinci el piyasasına sıkı denetim! Yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişiye büyük cezalar kapıda - Son Dakika
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