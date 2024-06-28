Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 358,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 531,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 358,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 531,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz-Eylül Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?