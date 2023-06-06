Haziran ayı enflasyon rakamı 2 gün geç açıklanacak! İşte TÜİK'in gerekçesi - Son Dakika
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Haziran ayı enflasyon rakamı 2 gün geç açıklanacak! İşte TÜİK'in gerekçesi

06.06.2023 17:42

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarının Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.

MAYIS AYINDA YILLIK BAZDA YÜZDE 39,59 OLDU

Enflasyon mayıs ayında ise yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 39,59 olarak açıklanırken, düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup % -13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Busra Engem: Serkan basar sen paranın tadını alıp okuyamazken biz okul köşelerinde kafa patlatıyorduk!! Kimsenin balık tuttuğu falan yoktu aksine sizin tayfa balık tutuyordu, benimle aynı yaşta olan arkadaş emekli oluyor üstelik benim prim 7000 i geçmiş 1 yılla kaybediyorum bunun neresi adalet Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: Herşeyin fiyatı cayır cayır artarken her gün zam gelirken bizde enflasyon düşüyor görünüyor yersen mayıs ayı enflasyonu sıfır dört açıklandı Haziran ayıda sıfır bir açıklanırsa hiç şaşırmam. Cevap Yaz 32 9 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Bırakın enflasyon rakamlarınıda ikinci bayram geliyor ve binlerce Eyt linin dosyaları raflarda neden bekliyor bir onu açıklayın önce ?? Cevap Yaz 50 13 Yayından Kaldır
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran ayı enflasyon rakamı 2 gün geç açıklanacak! İşte TÜİK'in gerekçesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon rakamı 2 gün geç açıklanacak! İşte TÜİK'in gerekçesi - Son Dakika
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