Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %39,33 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 393,3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.393,3 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 TL



Zam oranı: %39,22

Zam bedeli: 786,06 TL

Zamlı kira bedeli: 2,786,06 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 1,966,05 TL

Zamlı kira bedeli: 6,966,05 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 3.933 TL

Zamlı kira bedeli: 13,933 TL