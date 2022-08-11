Dış ticaret endeksleri arttı - Son Dakika
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Dış ticaret endeksleri arttı

11.08.2022 10:20
Dış ticaret endeksleri arttı

Haziran ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 12, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,9 arttı.

Haziran ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 12, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6 arttı

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 34,9 arttı

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 28,0, yakıtlarda yüzde 152,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,6 arttı

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artarken, yakıtlarda yüzde 12 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mayıs ayında 146,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 artarak, 2022 Haziran ayında 155,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Haziran ayında 145,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 artarak, 2022 Haziran ayında 154,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mayıs ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,0 azalarak, 2022 Haziran ayında 113,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Haziran ayında 108,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,6 artarak, 2022 Haziran ayında 112,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Haziran ayında 76,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Haziran ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,6 puan azalarak, 2022 yılı Haziran ayında 76,0 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 15,7 puan azalarak 75,3 oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Hamster Coin, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret endeksleri arttı - Son Dakika

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