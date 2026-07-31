Haziran Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haziran Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Haziran Dış Ticaret Verileri Açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, haziran ayında ihracatın %21.7, ithalatın %23 arttığını duyurdu. Dış ticaret açığı 10,37 milyar dolar.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 21,7, ithalatın yüzde 23 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat 2026 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan, 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Haziran ayında yüzde 71,4 iken, 2026 Haziran ayında yüzde 70,6'ya geriledi. Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 49 milyar 460 milyon dolardan, 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Haziran döneminde yüzde 72,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 71,9'a geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 971 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 539 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 352 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 258 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 117 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu. Ocak-haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 245 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 481 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 33 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 239 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 712 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 673 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 463 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 872 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 384 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu. Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 310 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 13 milyar 482 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 611 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 382 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,1'ini oluşturdu.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:41:26. #7.13#
SON DAKİKA: Haziran Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.