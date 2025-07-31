Haziranda Dış Ticaret Açığı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Haziranda Dış Ticaret Açığı Yükseldi

31.07.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin haziran ihracatı yüzde 7,9, ithalatı yüzde 15,2 arttı; dış ticaret açığı 8,2 milyar dolar.

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 yükselişle 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat da yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2024'te yüzde 76,4 iken geçen ay yüzde 71,5 olarak belirlendi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,3 arttı

Ocak-haziran döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 yükselişle 180 milyar 845 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,3 artışla 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2024 döneminde yüzde 74,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 8,1 artarak 17 milyar 532 milyon dolardan 18 milyar 955 milyon dolara çıktı. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,9 artarak 19 milyar 285 milyon dolardan 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 12,7 artarak 41 milyar 499 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziranda Dış Ticaret Açığı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Yer: İstanbul Aracından iner inmez saçına yapıştı Yer: İstanbul! Aracından iner inmez saçına yapıştı
Türk işçiler, 8.8’lik deprem anını kaydetti Türk işçiler, 8.8'lik deprem anını kaydetti
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
Türkiye’nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi
Bursa’daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Ercan Saatçi’nin acı günü Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
07:21
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
14:33
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
14:22
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
14:12
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
13:59
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
13:58
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
13:51
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
13:51
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
13:29
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 10:38:19. #7.11#
SON DAKİKA: Haziranda Dış Ticaret Açığı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.