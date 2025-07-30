Haziranda İstihdam 18 Bin Kişi Azaldı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 0,1 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken, kadınlarda yüzde 36 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, haziranda bir önceki aya göre 1,1 saat azalışla 41,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziranda aylık bazda 1,8 puan artarak yüzde 32,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

Haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.373 32.830 33.543 İş gücü (bin kişi) 35.498 23.410 12.088 İstihdam (bin kişi) 32.452 21.742 10.710 İşsiz (bin kişi) 3.047 1.668 1.378 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.874 9.419 21.455 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,5 71,3 36 İstihdam oranı (yüzde) 48,9 66,2 31,9 İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 7,1 11,4 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16,2 12,3 23,7 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA