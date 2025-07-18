Haziranda Taşıt Kaydı %10 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Haziranda Taşıt Kaydı %10 Azaldı

Haziranda Taşıt Kaydı %10 Azaldı
18.07.2025 11:33
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Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki ay'a göre yüzde 10 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 10 azalarak 189 bin 237 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10 azalarak 189 bin 237 oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 32 MİLYON 366 BİN OLDU

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 36,1, kamyonette yüzde 11,5, kamyonda yüzde 2,2 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, motosiklette yüzde 7,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 4,8 ve otomobilde yüzde 4,5 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 32 milyon 366 bin 546 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,6'sını motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

840 BİN TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında 840 bin 22 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,6'sını otomobil, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca, haziran ayında 72 bin 361 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 89 bin 741 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,2 artarak 23 bin 801 adet oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 65 bin 940 adet artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziranda Taşıt Kaydı %10 Azaldı - Son Dakika

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