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Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak - Son Dakika

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak

21.09.2021 13:44
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak, System.String[]

Türk moda endüstrisi, 21-23 Eylül 2021 tarihlerinden Fransa'da düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na katılacak.

Türk moda endüstrisi, 21-23 Eylül 2021 tarihlerinden Fransa'da düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na katılacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 4,8 pay aldığını ve 2020 yılında Fransa'ya 809 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ihracatı 1 milyar dolara taşımak istiyoruz" dedi.

Türk moda endüstrisi, ticari bağlantılarını artırmak için sektörde dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na katılıyor. Fuarın mili katılım organizasyonu 11'inci kez Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştiriliyor. 30 ülkeden yaklaşık bin 700'ün üzerinde katılımcı yer alan fuar, yüzde 71'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel tarafından ziyaret ediliyor.

"11'inci kez milli katılım organizasyonu düzenliyoruz"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa'da ve dünyada hayatın normalleşmesi, seyahat engellerinin kalkmasıyla birlikte PV Manufacturing Paris Fuarıyla fiziki etkinliklerine başladıklarını söyledi. Burak Sertbaş, "Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 2015 yılından bu yana 11'inci kez milli katılım organizasyonu düzenliyoruz. Pandemi öncesinde 2020 yılı Şubat ayında yapılan fuarda EHKİB milli katılım organizasyonu ile 28 firma yer alırken, bu yıl pandemi nedeniyle 7 firmayla katılıyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım sağlayan firmalarımızın sayısı eski seviyeye gelecektir" dedi.

"Konfeksiyon ihracatında 5'inci büyük pazarımız"

Türkiye'nin Çin, Bangladeş ve İtalya'dan sonra Fransa'nın en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Sertbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Fransa'nın, 2020 yılında 30 milyar dolar konfeksiyon ürünü ithalatı var. Ülkemiz Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 4,8 pay alıyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde en çok konfeksiyon ihracatı yaptığımız 5'inci büyük pazarımız. 2020 yılında Fransa'ya 809 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Biz bu rakamı 1 milyar dolara taşımak istiyoruz."

"Fransa'ya hazır giyim ihracatı yüzde 23 arttı"

PV Manufacturing Paris Fuarı'nın iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirdiğini anlatan EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı hazır giyim ihracatı 2021 yılının sekiz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırarak 624 milyon dolar olurken, Ege Bölgesi'nden Fransa'ya yapılan hazır giyim ihracatı 2021 yılının 8 aylık döneminde yüzde 42 artışla 31 milyon dolara yükseldi. Konfeksiyon sektörünün en prestijli fuarında firmalarımız 2022-23 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını sunacak." - İZMİR

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak

Fransa, Paris, Eylül, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Fransa'ya ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak - Son Dakika Ekonomi


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