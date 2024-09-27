HDL Automation'a 'Üretim Şampiyonu' Ödülü

Ekonomi

Bina otomasyonundaki çalışmaları için HDL Automation'a, Çin hükümeti tarafından 'Üretim Şampiyonu' ödülü verildi.

Akıllı yaşam çözümleri alanında faaliyet gösteren HDL Automation, Çin hükümeti tarafından özel üretim sektörlerinde başarı gösteren şirketlere verilen prestijli Manufacturing Champion Enterprise (Üretim Şampiyonu) ödülüne layık görüldü. Ödülün, şirketin gelişmiş yenilikçiliğini, en son üretim teknolojilerini ve güçlü küresel pazar varlığını yansıttığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin tasarım ve inovasyona olan bağlılığı, Red Dot Ödülü, iF Tasarım Ödülü, ve IDEA Ödülü dahil olmak üzere birçok prestijli ödül kazanmasını sağladı. Göze çarpan bir ürün olan Source 7 Panel, şık bir düğme tasarımına ve zarif renk seçeneklerine sahip ve hem işlevselliği hem de estetiği arttırıyor. Yumuşak düğme ayarı ve kullanıcı dostu arayüzü, akıllı ev sistemlerinin zahmetsizce kontrol edilmesini sağlıyor. İleriye dönük olarak şirket, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında konumunu güçlendirirken, küresel ayak izini genişletmeyi hedefliyor. - İSTANBUL