HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun

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Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de 2022 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağını anımsattı. "Sarayın bütçesine karşı, halkın taleplerini toplamak üzere halkla birlikte olduklarını" ifade eden Paylan, ülkenin dört bir tarafında çeşitli sosyal kesimlerle görüştüklerini anlattı.

ASGARİ ÜCRETİN 5 BİN LİRA OLMASINI ÖNERDİ

Paylan, partisinin "halkın bütçesi politika metni" hazırladığını belirterek, buna göre asgari ücretin 5 bin lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını önerdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4 BİN LİRA OLMALI"

En düşük emekli maaşının 4 bin lira olması gerektiğini ifade eden Paylan, geliri olmayan vatandaşlara da aylık 2 bin lira asgari gelir desteği verilmesini talep etti.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK TALEBİ

Paylan, küçük esnafa 50 bin lira hibe ve kiradakilere kira desteği verilmesi, ulaşım, sağlık, eğitimin de ücretsiz olması gerektiğini söyledi. Paylan, 3600 ek göstergenin de hemen verilmesini istedi.