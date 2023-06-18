HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan: Asgari ücret yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkmalı - Son Dakika
Üye Girişi
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan: Asgari ücret yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkmalı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan: Asgari ücret yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkmalı

18.06.2023 14:37

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Vuran devam eden tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Turan, "Asgari ücretin, geçen dönem önerdiğimiz 12 bin 500 liralık net asgari ücretin yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan, devam eden asgari ücret tartışmalarına dair yazılı bir açıklama yayınladı.

"YÜZDE 30 ENFLASYON FARKI" VURGUSU

Turan açıklamasında, "Asgari ücretin, geçen dönem önerdiğimiz 12 bin 500 liralık net asgari ücretin yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkması gerekmektedir" diye yazdı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Turan: Asgari ücret en az 16 bin 250 lira olmalı
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söyleyerek beklentilere yön vermişti. Ama yeni hükümet ve işveren tarafından buna itirazlar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğine dair tartışmaya karşı çıkarak, 'TL konuşmak durumunda olduklarını' söylemişti. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun ilk toplantısıysa 13 Haziran'da yapıldı ve beklendiği gibi sonuç çıkmadı. Toplantıda bir rakam da konuşulmadı, ikinci toplantı yarın yapılacak.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Seçimler geçti vermez Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • İnci mercan: Siz önce HDP li belediyelerinizde halka ne refahlik verdiniz? Bunlardan bahsedin. Cevap Yaz 11 21 Yayından Kaldır
500
Asgari ücrete ikinci zam toplantısı yarın gerçekleşecek Asgari ücrete ikinci zam toplantısı yarın gerçekleşecek

Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan: Asgari ücret yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkmalı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde son detayları görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırdı
16:35 Nursel Ergin, Murat Akyer ile Boşandığını Açıkladı
16:32 Süper Lig devi transferi bitiriyor! Dzeko'nun menajeri İstanbul'da
16:30 Sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşinden boşandığını dans videosuyla açıkladı
15:59 İzmir'de 4 Türkmenistanlı cesedi derin dondurucuda bulundu
15:57 Derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edildi! Polis 1 şüphelinin peşinde
15:57 Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı
15:53 Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
15:52 Mbappe, Real Madrid için tarih verdi! Hedef 2024
15:48 Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! Mbappe, Real Madrid için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 16:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan: Asgari ücret yüzde 30 enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement