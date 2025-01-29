Heimtextil 2025 Toplantısı Denizli'de Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Heimtextil 2025 Toplantısı Denizli'de Yapıldı

Heimtextil 2025 Toplantısı Denizli\'de Yapıldı

Denizli'den 66 firma katıldı, ev tekstili sektörü için stratejiler belirlendi ve sorunlar ele alındı.

29.01.2025 15:17
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Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Heimtextil, her yıl Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenleniyor. Bu yıl 14-17 Ocak tarihleri arasından düzenlenen fuara, Denizli'den 66 firma katılım sağladı. Heimtextil 2025 Değerlendirme Toplantısı, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde, M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun yönetiminde yapılan toplantıda, Heimtextil 2025'in çıktıları ele alındı, 2025 yılı için sektördeki beklentiler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Milli katılım konusu, alan ve yer seçimindeki değişiklikler, vize problemleri, ziyaretçi sayılarındaki azalma, sektörel sorunlar, fuar organizasyonlarına dair öneri ve talepler değerlendirildi.

Denizlili firmaları fuarda yalnız bırakmayan ve stantları ziyaret ederek, fuar hakkında görüş alışverişinde bulunan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, düzenlenen toplantıda sektörün geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kasapoğlu, "Heimtextil 2025, Türk ev tekstili sektörünün inovasyon ve kalite konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğu bir fuar. Sektörümüzün dünya çapında ses getiren başarılarını sürdürebilmesi için, sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme alanlarında da yatırımlarımızı arttırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2025'te Türk markalarının global pazarda çok daha güçlü bir şekilde yer alacağına inanıyoruz" dedi. Genel tekstil-konfeksiyon mal grupları bazında genel Türkiye ihracatı ve ithalatı verilerini katılımcılarla paylaşan Başkan Kasapoğlu, 2023-2024 karşılaştırmasına vurgu yaptı.

2025 yılı ihracat hedeflerini aktaran ve 2024 yılı verilerine değinen Başkan Memişoğlu ise, "Bu tür uluslararası fuarlara katılım, sadece markalarımızın küresel ölçekte tanınırlığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendiriyor. Heimtextil 2025, ev tekstili sektörünün global pazarlarda daha fazla söz sahibi olması adına büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

2025 yılına dair en büyük umut, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sanayicilerin daha etkili yatırım yapabilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik hamlelerin hızlanması olarak belirlendi. Toplantı, ev tekstili sektörünün global alanda sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda daha etkili stratejiler geliştirmeye devam edeceği vurgusuyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Heimtextil 2025 Toplantısı Denizli'de Yapıldı - Son Dakika

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