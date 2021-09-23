HEKTAŞ, pet mama üretim tesisi kuruyor

OYAK Gıda Tarım Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ, Balıkesir'de yıllık kapasitesi 50 bin ton olan pet mama üretim tesisi kuracağını açıkladı. Şirket, tesis yatırımını 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlayacak.

Türkiye'de akıllı tarımın öncülerinden biri olan HEKTAŞ, geçen sene hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdiği önemli yatırımların ardından, şimdi de 1,7 milyar TL'lik pet mama pazarı için stratejik bir adım daha atıyor. Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda Balıkesir'in Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40 bin 336 metrekare alan içinde pet mama üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan HEKTAŞ, ilk etapta yıllık 50 bin ton pet mama üretmeyi hedefliyor.

Verilen bilgiye göre şirket, 2020 yılında hayvancılık alanında global vizyonu ve ihracat atağına katkı sağlamak adına veteriner tıbbi ürünler üreten Arma İlaç'ı bünyesine katmıştı. Hayvan sağlığının yanı sıra Türkiye'de ve dünyada günden güne büyüyen pet mama ve evcil hayvan bakım ürünleri pazarında da önemli yatırım ve iş birliklerine imza atmaya devam eden şirket, Balıkesir'de kuracağı yıllık 50 bin ton kapasiteli üretim tesisi için de çalışmalara başladı. Tesis için gerekli olan makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için anlaşmaları gerçekleştiren şirket, yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanmasını planlıyor.

Hayvan sağlığı alanında ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklandı

Arma ilaç ile "Tek Sağlık, Tek Arma" sloganını benimseyerek hayvan sağlığı alanındaki çalışmalarını hızlandıran ve veteriner tıbbi ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklanan HEKTAŞ, üreticilere daha ulaşılabilir fiyatlarla dünya standartlarında ürünler sunmayı amaçlıyor. Bugün ilaç firması ile yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış veteriner tıbbi ürün üretim tesisinde, dört farklı üretim hattında yıllık 11 milyon kutu üretim kapasitesi ile faaliyetlerine devam eden şirket, hayvan sağlığı alanındaki zengin ürün portföyü ile hem Türkiye'nin kendi kendine yetme vizyonuna katkı sağlamayı hem de yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki payını artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 350'den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması ürünlerinin üretimini yapan şirketin, mevcut ürün yelpazesini geliştirdiği belirtilirken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya saygılı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun ürünler sunmaya devam ettiği vurgulandı. - İSTANBUL