Helmann Holding, Nobel Immo Fuarı'nda Yatırımcılarla Buluştu

Ekonomi

Helmann Holding, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul ve emlak yatırım fuarı Nobel Immo'da Avrupalı yatırımcılar ve gurbetçilerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Helmann Holding, yurt içinde geliştirdiği gayrimenkul projelerini tanıtmak ve Türkiye'ye yeni yatırımcılar çekmek amacıyla gayrimenkul sektörünün prestijli fuarlarından Nobel Immo'ya katıldı.

Başta Antalya olmak üzere Ankara ve Afyonkarahisar gibi kentlerde markalı konut ve arsa projeleri geliştiren şirket, fuar alanındaki standında katılımcılara projeleri ile ilgili detayları görselleriyle birlikte aktardı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen yabancı ve gurbetçi yatırımcıların ilgi gösterdiği şirket projelerine ilişkin çok sayıda ön satış anlaşması imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde gayrimenkul projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yaklaşık çeyrek asırdır doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerini dile getirdi.

Özgün, fuarda yeni müşteriler de edindiklerini vurgulayarak, "Yatırımcıların yoğun ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etti. Önemli anlaşmalara imza attık." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yatırımcıların Türk gayrimenkul sektörüne ilgisinin her zaman yüksek olduğunu, yabancılara konut satış adetlerinin 2022'de zirve yaptığını anlatan Özgün, şunları kaydetti:

"Ancak son 2 yıldır yabancıların konut yatırımında düşüş var. Konut fiyatlarının zirve yaptığı bu dönemde düşüşü normal karşılıyoruz. Ancak yeni bir başarı hikayesi yazmamız ve yeniden uluslararası yatırımcıya hitap etmemiz gerekiyor. Hem uluslararası yatırımcıya hitap etmek hem de ülkemizi tanıtmak amacıyla alanının en önemli fuarlarından Nobel Immo'ya katıldık. Yurt dışı fuarlar ülkemize yatırımcı kazandırmak için çok önemli. Şirket olarak bu organizasyonlara katılım sağlayamaya zaten özen gösteriyoruz. Bu sayede daha fazla uluslararası yatırımcıya ulaşmayı başarabiliyoruz. Uzun süredir bu fuara katıldığımız için daha önce projelerimize yatırım yapan müşterilerimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk."