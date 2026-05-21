Hepsiburada Bayram Fırsatları

21.05.2026 10:37
Hepsiburada, bayram ürünlerinde indirim ve kampanyalarla kullanıcıları buluşturuyor.

HEPSİBURADA, 'Bayram Ettiren Fırsatlar' kampanyası kapsamında bayramlık ürünlerden ikramlıklara, ev ihtiyaçlarından seyahat hazırlıklarına kadar birçok üründe avantajlı teklifleri; hızlı teslimat seçenekleri ve peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla kullanıcılarla buluşturduğunu bildirdi.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kampanya kapsamında süpermarket ürünlerinden küçük ev aletlerine, teknoloji ürünlerinden moda ve kozmetik kategorilerine kadar birçok kategoride indirim ve kupon fırsatları sunuluyor.

"Hepsiburada'nın Bayram Ettiren Fırsatlar' kampanyası kapsamında; kadın, erkek ve çocuk modasına yönelik sezon ürünlerinin yanı sıra ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde farklı ürün seçenekleri kullanıcılarla buluşuyor. Bayram hazırlıkları kapsamında süpermarket ve küçük ev aletleri kategorilerinde de çeşitli fırsatlar sunuluyor. Çikolata, lokum ve şekerleme gibi bayram dönemine özel ürünler kampanya kapsamında avantajlı tekliflerle yer alıyor.

"Ev - yaşam kategorilerinde dekorasyon, düzenleme, mutfak ve temizlik ürünlerine yönelik farklı ürün seçenekleri kullanıcılarla buluşuyor. Robot süpürge, dikey süpürge, kahve makinesi, blender, airfryer ve derin dondurucu gibi ürünler kampanya kapsamında avantajlı tekliflerle sunuluyor.

"Bayram ziyaretleri ve şehirler arası seyahatlerin arttığı dönemde teknoloji kategorisinde de çeşitli fırsatlar yer alıyor. Tabletler, kablosuz kulaklıklar, powerbankler, telefon aksesuarları ve taşınabilir teknoloji ürünleri kampanya kapsamında kullanıcılarla buluşuyor.

"Hepsiburada, Bayram Ettiren Fırsatlar kampanyasında birçok kategoride indirim, kupon ve sepette ek avantaj fırsatlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Süpermarket alışverişlerinde sepette yüzde 15 indirime ek 150 TL kupon fırsatı sağlanırken; çikolata, lokum ve şekerleme ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler kullanıcılarla buluşuyor. Seçili gıda ürünlerinde ise 750 TL alışverişe 150 TL kupon fırsatı sunuluyor.

"Küçük ev aletleri kategorisinde avantajlı fiyatlar sunulurken, derin dondurucularda tüm indirimlere ek net yüzde 10 indirim uygulanıyor. Moda kategorisinde seçili markalarda yüzde 60'a, ayakkabı ve çanta kategorilerinde ise yüzde 20'ye varan indirimler sağlanıyor. Seçili kozmetik ürünlerinde 1.200 TL alışverişe 200 TL indirim fırsatı sunulurken; seçili marka bilgisayarlarda sepette net yüzde 10 indirim avantajı kullanıcılarla buluşuyor."

Kaynak: DHA

