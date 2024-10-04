Hepsiburada KOBİ'lerle Ankara'da Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hepsiburada KOBİ'lerle Ankara'da Buluşuyor

Hepsiburada KOBİ\'lerle Ankara\'da Buluşuyor

Hepsiburada, KOBİ'lere yönelik etkinlikler için 9 Ekim'de Ankara'da buluşma düzenliyor.

04.10.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hepsiburada, Ankara'da gerçekleştirilecek "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" ile KOBİ'lerle bir araya geliyor.

Hepsiburada, KOBİ'lerin iş dünyasındaki yerini güçlendirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlama misyonuyla hayata geçirdiği projelerini sürdürüyor. KOBİ'ler başta olmak üzere e-ticaret ile işini büyütmek isteyenlere sunduğu yenilikçi uygulamaları, avantaj ve fırsatları "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" programıyla duyuran marka, bu kez Ankara'daki KOBİ'lerle bir araya gelecek. İzmir'de başlayarak, Ankara ve İstanbul'da devam edecek olan program, birçok panel ve etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

9 Ekim'de Ankara'da kapılarını açacak olan "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları"na, Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yapacak. Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve sürdürülebilir çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktaracak. Detaylı bilgiye oksijenlcv.com/hepsiburada.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Hepsiburada, Ekonomi, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada KOBİ'lerle Ankara'da Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hepsiburada KOBİ'lerle Ankara'da Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement