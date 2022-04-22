Hepsiburada Seyahat, 1 yaşında - Son Dakika
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Hepsiburada Seyahat, 1 yaşında

22.04.2022 14:04
Hepsiburada Seyahat, 1 yaşında

Uçak bileti satın alma platformu Hepsiburada Seyahat, birinci yılını doldurdu.

Uçak bileti satın alma platformu Hepsiburada Seyahat, birinci yılını doldurdu.

Hepsiburada bünyesinde hizmet veren Hepsiburada Seyahat, birinci yılını doldurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın 2021 yılında hayata geçirdiği yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri satın alma hizmeti olan Hepsiburada Seyahat, yerli ve yabancı pek çok hava yolu şirketini platformunda barındırıyor.

Hepsiburada Seyahat, çeşitli dönemlere özel, belirli tutarlarda uygulanan alımlarda edinilen 'Hepsipapel'leri de Hepsiburada'daki alışverişlerinde kullandırarak uçak bileti alırken kazandırıyor.

Uçak bileti satın alma hizmeti sunan platformda ilk yıla özel olarak 22-30 Nisan tarihleri arasında alınan biletlerde, bilet tutarının yüzde 10'unu 'Hepsipapel' olarak müşterilerine hediye edecek. - İSTANBUL

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Hepsiburada, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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