Hepsiburada ve Huawei Cloud İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada ve Huawei Cloud İş Birliği

Hepsiburada, verimliliği artırmak için Huawei Cloud ile stratejik ortaklık kurdu.

07.10.2024 16:53
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Hepsiburada, operasyonel verimliliğini artırmak ve maliyetlerini optimize etmek amacıyla Huawei Cloud ile stratejik bir iş birliği yaptı.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, operasyonel verimliliğini artırmak ve maliyetlerini optimize etmek amacıyla Huawei Cloud ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, Hepsiburada'nın gelecekteki stratejileri doğrultusunda kar marjını artırma ve düşük gecikme süreleri ile yüksek performansı koruma hedeflerini destekliyor.

Hepsiburada, Huawei'in 'Türkiye'de, Türkiye için' stratejisiyle konumlandırdığı yerel veri merkezleri ve güçlü Ar-Ge desteğiyle operasyonel maliyetleri optimize etmeyi, daha düşük gecikme sürelerine ulaşmayı, yüksek güvenlik ve üstün performans eşliğinde müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu stratejik geçişle birlikte, Hepsiburada'nın on-prem veri merkezlerinin bulutla entegre edilerek verilerin yurtdışına çıkışı engellenmesi, gecikme sürelerinin neredeyse sıfıra indirilmesi ve operasyonel maliyetlerin düşürülerek, müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Huawei Cloud Türkiye Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Onur Karahayıt yaptığı değerlendirmede, "Yerel veri merkezlerimiz ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde, lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın performansını artırmayı ve uluslararası ağ risklerini minimize etmeyi hedefliyoruz. Sunduğumuz esnek ve güvenilir çözümlerle Hepsiburada'nın teknoloji altyapısının uzun vadede sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz. Bu iş birliği, Hepsiburada'nın büyüme stratejilerini desteklerken, Huawei Cloud olarak Türkiye'deki dijital dönüşüme katkı sağlamamıza da olanak tanıyor" dedi.

Huawei Cloud iş birliğini değerlendiren Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov, "Huawei Cloud ile olan stratejik ortaklığımız, her iki şirketin de güçlü yönlerini bir araya getiriyor. Hepsiburada'nın e-ticarette öncü girişimleri ve Huawei Cloud'un bulut teknolojilerindeki küresel gücü, inovasyon odaklı büyüme için mükemmel bir zemin oluşturuyor. Bu sinerji, uzun vadede sürdürülebilir bir başarı sağlarken, operasyonel verimliliğimizi de en üst seviyeye çıkarıyor" dedi.

Hepsiburada Sistem, Platform ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarından Sorumlu Grup Direktörü Mustafa Kemal Erişen ise "Huawei Cloud'un yenilikçi çözümleriyle bulut hizmetlerinin bilgi güvenliği ve platform yönetiminde sürdürülebilir iyileşmeler sağlıyor, ayrıca sistem entegrasyonlarıyla operasyonlarımızın sürekliliğini güvence altına alıyoruz" dedi.

Hepsiburada, operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla, Huawei Cloud'un yenilikçi çözümlerinden faydalanıyor. Şirket, yüksek esneklik ve düşük toplam sahip olma maliyeti sağlayan Elastic Cloud Server (ECS) ile önemli bir performans ve verimlilik artışı hedefliyor. İş birliği kapsamında, Cloud Container Engine (CCE) kullanılarak, ağ kayıplarının sıfıra indirilmesi ve gecikme sürelerinin yüzde 20 oranında azaltılması da amaçlanıyor. Hepsiburada'nın kesintisiz operasyonlarını desteklemek için, düşük gecikme ve yüksek yedeklilik sunan Direct Connect çözümü de Huawei Cloud tarafından kullanıma sunuldu. Direct Connect, Hepsiburada'nın veri trafiğini doğrudan ve güvenli bir şekilde Huawei Cloud'un yerel veri merkezlerine bağlayarak, uluslararası ağ bağlantılarında oluşabilecek kesintileri ve performans kayıplarını ortadan kaldıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hepsiburada, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Huawei, cloud, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada ve Huawei Cloud İş Birliği - Son Dakika

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