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Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! - Son Dakika

Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!

13.12.2021 11:09

Herkes asgari ücret zammına odaklanmışken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den bir müjde de emekliler için geldi. Maaşlar konusunda bir düzenleme yapmak için çalışma yaptıklarını belirten Bakan Vedat Bilgin, "Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı. Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Çalışma Bakanı Bilgin, özetle şunları söyledi:

" Türkiye'de sendikalaşma oranı hâlâ oldukça düşük. 2013 yılında biliyorsunuz, yüzde 9,2 olan sendikalaşma oranı, bugün 2021 yılında hâlâ oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. Bütün bu seviyeleri, oranları artırmamız lazım ama Türkiye'deki işletme tipi, henüz küçük işletmelerden kurulu bir işletme yapısına sahibiz. Dolayısıyla, sendikal mücadelede, sendikalarımız o konuda yeterince netice elde edememişlerdir.

BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI BAŞLIYOR

Bunun için sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeleri yapmak bizim görevimizdir. Bu konuda bir bilinç oluşturmak için 'Beyaz Bayrak' uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıkları tamamladık. Bir iş yeri örgütlüyse, orada toplu sözleşme varsa, orada işçilerin hakları karşılanıyorsa yani primleri ödeniyorsa, dürüst bir işverense, vergisini ödüyorsa oraya bir ödül olarak, sembolik olarak bazı kolaylıklar da getireceğiz; beyaz bayrak vereceğiz. Beyaz bayrağın üzerinde şu yazacak: 'Burası düzgün iş ve örgütlü iş yeridir. İşçi dostudur, emeğin dostudur.' Bunun da tüketiciler açısından, o fabrikanın, o işletmenin ürettiği ürünler açısından pozitif bir ayrımcılık neticesi doğuracağına inanıyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde uygulamaya sokacağız.

GENÇ İŞSİZLER İÇİN YENİ PROJE

Türkiye'de özellikle üniversitelerin sayısının çoğalmasından dolayı genç işsiz sayısındaki artış oranını da dikkate alarak genç işsizlere dönük sanayide yeni projelerimiz var.

PROJEYİ EKONOMİYLE DESTEKLEYECEĞİZ

Bunları doğrudan doğruya sanayinin içine koyarak, sanayinin içinde eğiterek onları iş sahibi yapacak bir programımız var; bunu ekonomiyle destekleyerek uygulayacağız. Hayalî bir proje değil; onları işe koyduğumuz zaman onlara belli desteği vereceğiz, işi öğrendikleri zaman da onları işe koyduğumuz süre içerisinde yani üç ay, altı ay içerisinde, bizim desteğimizle çalıştıran işverenlerden onları istihdam etmesini isteyeceğiz." (Sabah)

Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türkiye, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! - Son Dakika
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